Зверев заявил, что получил травму в концовке матча против Ройе на турнире в Шанхае

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал победу над французом Валентеном Ройе (6:4, 6:4) во втором круге турнира в Шанхае.

«Я очень рад, что смог пройти дальше. Не знаю, я неудачно приземлился на палец ноги, и после этого едва мог сделать шаг. Посмотрим, что из этого будет. Конечно, я не рад, что матч закончился таким образом. Однако я определенно доволен уровнем своей игры для первого матча на «мастерсе». Он был довольно высоким, соперник очень хорошо играл. Посмотрим, смогу ли я вообще быть здоровым в этом году, потому что мне все время непросто. Но я рад, что прошел дальше», — приводит слова Зверева пресс-служба ATP.

В следующем круге 28-летний немец сыграет с французом Артуром Риндернехом.