Зверев — о поражении от Риндеркнеша: «Я показываю ужасный теннис»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от француза Артура Риндеркнеша в третьем круге «мастерса» в Шанхае (6:4, 3:6, 2:6).

«К сожалению, он не сделал ничего необычного. У меня просто не было уверенности в себе, не было веры в свои удары. Мой год был ужасным. Я показываю ужасный теннис со всех сторон», — приводит слова Зверева Sky Sports.

Ранее 30-летний Риндеркнеш обыграл 28-летнего немца в первом круге Уимбодона-2025 со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

54-я ракетка мира в следующем круге сыграет с чехом Иржи Легечкой.