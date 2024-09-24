Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:41

Зверев заявил, что Медведев дал ему лучший совет в решающем матче Кубка Лэйвера

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев отметил роль россиянина Даниила Медведева в своей победе над американцем Фрэнсисом Тиафо в заключительный день Кубка Лэйвера.

Зверев, представлявший сборную Европы, обыграл Тиафо из команды Мира 22 сентября — 6:7 (5:7), 7:5, 10:5. Эта победа позволила сборной Европы сохранить шансы на победу в турнире.

«Лучший совет мне дал Даниил Медведев. Он сказал держаться немного дальше во время приема и более плоско бить под форхенд Тиафо. Мне было тяжело быть агрессивным против Фрэнсиса, поэтому Даниил сказал, что более сильный удар поможет мячу оставаться ниже. Это означало, что Тиафо нужно будет поднимать мяч. Это дало мне больше шансов. Я начал делать так, и это изменило ситуацию», — приводит слова Зверева официальный сайт Кубка Лэйвера.

Медведев уступил в обоих матчах на Кубке Лэйвера. Россиянин проиграл Тиафо (6:3, 4:6, 5:10) и Бену Шелтону (7:6 (8:6), 5:7, 7:10).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Читайте также
У СКА мощный новичок с тяжелым характером. От Деанджело избавлялись за драку с русским вратарем
Запрет на ввоз продуктов из стран Запада привел к росту экономики России. И вот почему
Состоялась премьера фильма «Одинокие волки» с Брэдом Питтом в главной роли
Родри рискует пропустить остаток сезона из-за разрыва связок
Отец отравившейся полуфабрикатами семьи из Красноярского края дал показания СК
Разгромившего могилу Маслякова вандала увезли в психиатрическую лечебницу
Популярное видео
Мичков отдал две голевые, Мирошниченко забил
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Падение «Барыса» и старт предсезонки в НХЛ
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
«Ротор» — «Черноморец»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Чайка»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Имеля vs Оливейра, Фомич vs Морроу, Кузьмин vs Севейдж: прямой эфир
«Сибирь» удивляет победами
«Спартак» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
Срыв Ларионова на пресс-конференции
«ПСЖ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Интер»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Слован»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Спарта» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 1-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости