Зверев за 3,5 часа победил Умбера и вышел в третий круг «мастерса» в Париже
Немец Александр Зверев победил француза Уго Умбера во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 32 минуты.
В третьем круге 10-й сеянный на турнире ATP-1000 встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 5 779 335 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)
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