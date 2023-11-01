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1 ноября, 23:57

Зверев за 3,5 часа победил Умбера и вышел в третий круг «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев победил француза Уго Умбера во втором круге турнира ATP серии «мастерс» в Париже — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5). Матч длился 3 часа 32 минуты.

В третьем круге 10-й сеянный на турнире ATP-1000 встретится с греком Стефаносом Циципасом.

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 779 335 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 10) — Уго Умбер (Франция) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (7:5)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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