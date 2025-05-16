Зверев взял уайлд-кард на турнир в Гамбурге после вылета с «мастерса» в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев примет участие в турнире ATP 500 в Гамбурге.

Вторая ракетка мира взял уайлд-кард и будет первым сеяным на этих соревнованиях.

Ранее с турнира в Гамбурге снялись итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне, а также американец Томми Пол.

Соревнования пройдут с 18 по 24 мая. В прошлом году Зверев уступил в финале Гамбурга французу Артюру Фису.

Зверев не смог защитить титул на «мастерсе» в Риме, проиграв в четвертьфинале Музетти со счетом 6:7 (1:7), 4:6.