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16 мая 2025, 22:34

Зверев взял уайлд-кард на турнир в Гамбурге после вылета с «мастерса» в Риме

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев примет участие в турнире ATP 500 в Гамбурге.

Вторая ракетка мира взял уайлд-кард и будет первым сеяным на этих соревнованиях.

Ранее с турнира в Гамбурге снялись итальянцы Янник Синнер и Лоренцо Музетти, датчанин Хольгер Руне, а также американец Томми Пол.

Соревнования пройдут с 18 по 24 мая. В прошлом году Зверев уступил в финале Гамбурга французу Артюру Фису.

Зверев не смог защитить титул на «мастерсе» в Риме, проиграв в четвертьфинале Музетти со счетом 6:7 (1:7), 4:6.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
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