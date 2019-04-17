Зверев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Немец Александр Зверев пробился к третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима – 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 19 минут.

В третьем круге третий сеяный соревнований Зверев сыграет с Фабио Фоньини из Италии.

В других встречах дня американец Тэйлор Фритц обыграл Диего Шварцмана из Аргентины, британец Кэмерон Норри сломил сопротивление венгра Мартона Фучовича.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 6:1, 6:4

Тэйлор Фритц (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:2

Кэмерон Норри (Великобритания) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6 (7:3), 6:3