Зверев вышел в третий круг турнира в Монте-Карло

Немец Александр Зверев пробился к третий раунд турнира в Монте-Карло, обыграв канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима – 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 19 минут.
В третьем круге третий сеяный соревнований Зверев сыграет с Фабио Фоньини из Италии.
В других встречах дня американец Тэйлор Фритц обыграл Диего Шварцмана из Аргентины, британец Кэмерон Норри сломил сопротивление венгра Мартона Фучовича.
Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 3) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 6:1, 6:4
Тэйлор Фритц (США) – Диего Шварцман (Аргентина) – 6:4, 6:2
Кэмерон Норри (Великобритания) – Мартон Фучович (Венгрия) – 7:6 (7:3), 6:3
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