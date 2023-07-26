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26 июля, 23:49

Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев обыграл соотечественника Максимилиана Мартерера во втором круге грунтового турнира в Гамбурге (Германия) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 18 минут.

За выход в полуфинал четвертый «сеянный» на турнире встретится с французом Люка Ван Ашем.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 6:3, 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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