Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Немец Александр Зверев обыграл соотечественника Максимилиана Мартерера во втором круге грунтового турнира в Гамбурге (Германия) — 6:3, 7:5. Матч длился 1 час 18 минут.

За выход в полуфинал четвертый «сеянный» на турнире встретится с французом Люка Ван Ашем.

Гамбург (Германия)

Турнир ATP Hamburg European Open

Призовой фонд 1 831 515 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Максимилиан Мартерер (Германия, WC) — 6:3, 7:5