Зверев выложил фотографию с домашними питомцами после операции

Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фотографию со своими собаками в социальных сетях после операции на травмированной ноге.

«Два моих личных телохранителя», — подписал фотографии Зверев.

25-летний немецкий теннисист повредил голеностоп в матче с 36-летним испанцем Рафаэлем Надалем во втором сете полуфинала турнира «Ролан Гаррос» из-за чего не смог продолжить игру. Зверев порвал три боковые связки на правой лодыжке и перенес операцию 7 июня.