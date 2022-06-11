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Сегодня, 13:56

Зверев выложил фотографию с домашними питомцами после операции

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Александр Зверев.
Фото Личные соцсети спортсмена.

Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал фотографию со своими собаками в социальных сетях после операции на травмированной ноге.

«Два моих личных телохранителя», — подписал фотографии Зверев.

25-летний немецкий теннисист повредил голеностоп в матче с 36-летним испанцем Рафаэлем Надалем во втором сете полуфинала турнира «Ролан Гаррос» из-за чего не смог продолжить игру. Зверев порвал три боковые связки на правой лодыжке и перенес операцию 7 июня.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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