Зверев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл 39-й ракетке мира Полу
Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл 39-й ракетке мира, американцу Томми Полу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Игра длилась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 7:2.
В третьем круге американец сыграет против австралийского теннисиста Алекса Де Минаура.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 584 055 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Томми Пол (США, 39) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)
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