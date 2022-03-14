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Сегодня, 09:22

Зверев во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе проиграл 39-й ракетке мира Полу

Виктория Кравченко

Немецкий теннисист Александр Зверев проиграл 39-й ракетке мира, американцу Томми Полу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе. Игра длилась 2 часа 19 минут и завершилась со счетом 6:2, 4:6, 7:6 7:2.

В третьем круге американец сыграет против австралийского теннисиста Алекса Де Минаура.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 584 055 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Томми Пол (США, 39) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:4)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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