Зверев в двух сетах обыграл Димитрова на старте «мастерса» в Цинциннати
Немецкий теннисист Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут.
17-я ракетка мира Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 19-й ракетки мира Димитрова ни одного эйса, 8 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
Во втором круге Зверев сыграет с Йосихито Нисиока (Япония).
Цинциннати (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 6 600 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 16) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:2
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