Зверев в двух сетах обыграл Димитрова на старте «мастерса» в Цинциннати

Немецкий теннисист Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова в первом круге «мастерса» в Цинциннати — 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 11 минут.

17-я ракетка мира Зверев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету 19-й ракетки мира Димитрова ни одного эйса, 8 двойных и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.

Во втором круге Зверев сыграет с Йосихито Нисиока (Япония).

Цинциннати (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 6 600 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 16) — Григор Димитров (Болгария) — 6:2, 6:2