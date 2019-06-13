Зверев уступил Брауну во втором раунде турнира в Штутгарте

Немецкий теннисист Дастин Браун обыграл своего соотечественника Александра Зверева (6:4, 6:7 (3:7), 6:3) во втором раунде турнира ATP Mercedes Cup в Штутгарте (Германия). Зверев был посеян на турнире под первым номером.

Матч продолжался два часа и три минуты. В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Жиль Симон (Франция) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP Mercedes Cup

Призовой фонд 679 015 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дастин Браун (Германия, Q) - Александр Зверев (Германия, 1, WC) - 6:4, 6:7 (3:7), 6:3

Денис Кудла (США) - Гаэль Монфис (Франция, 5) - 7:5, 6:7(3:7), 7:6(7:3)