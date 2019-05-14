Зверев уступил Берреттини во втором круге турнира в Риме

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев завершил выступление на турнире ATP в Риме, уступив итальянцу Маттео Берреттини – 5:7, 5:7.

Встреча продолжалась 1 час 49 минут.

В другой встрече дня португалец Жоау Соуза сломил сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй раунд турнира.

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 207 405 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Маттео Берреттини (Италия, WC) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:5, 7:5

Первый круг

Жоау Соуза (Португалия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)