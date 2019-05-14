Зверев уступил Берреттини во втором круге турнира в Риме

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев завершил выступление на турнире ATP в Риме, уступив итальянцу Маттео Берреттини – 5:7, 5:7.
Встреча продолжалась 1 час 49 минут.
В другой встрече дня португалец Жоау Соуза сломил сопротивление американца Фрэнсиса Тиафо и вышел во второй раунд турнира.
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 207 405 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Маттео Берреттини (Италия, WC) – Александр Зверев (Германия, 4) – 7:5, 7:5
Первый круг
Жоау Соуза (Португалия) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:7 (3:7), 7:6 (7:4)
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