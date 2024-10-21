Зверев одержал победу на старте турнира в Вене

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Вене (Австрия).

В стартовом матче 27-летний немец в двух сетах обыграл австрийца Йоэля Йозефа Шверцлера — 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.

Следующим соперником Зверева станет победитель встречи Алекс Микельсен (США) — Маркос Гирон (США).

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open

Призовой фонд 2 470 310 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Йоэль Йозеф Шверцлер (Австрия, WC) — 6:2, 6:2