Зверев одержал победу на старте турнира в Вене
Немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира в Вене (Австрия).
В стартовом матче 27-летний немец в двух сетах обыграл австрийца Йоэля Йозефа Шверцлера — 6:2, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут.
Следующим соперником Зверева станет победитель встречи Алекс Микельсен (США) — Маркос Гирон (США).
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open
Призовой фонд 2 470 310 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Йоэль Йозеф Шверцлер (Австрия, WC) — 6:2, 6:2
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