Зверев — о поражении от Фритца: «Тейлор, не приезжай больше в Германию»

Третья ракетка мира Александр Зверев прокомментировал поражение от американца Тейлора Фритца в финале турнира турнира в Штутгарте со счетом 6:3, 7:6 (7:0).

«Тейлор, я чертовски устал от тебя. Не хочу видеть тебя ближайшие два-три года. Пожалуйста, держись от меня подальше. Не приезжай больше в Германию», — сказал теннисист в интервью на корте.

Для 28-летнего немца это пятое поражени от Фритца подряд в личных встречах.

27-летний американец завоевал девятый титул на уровне АТР в одиночном разряде и первый в этом сезоне.