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Сегодня, 16:17

Зверев победил Шелтона в финале турнира в Мюнхене

Руслан Минаев
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Немец Александр Зверев стал победителем грунтового турнира серии ATP 500 в Мюнхене.

В финале третья ракетка мира обыграл американца Бена Шелтона — 6:2, 6:4. Матч длился 1 час 12 минут.

За игру Зверев реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов и сделал 4 эйса. У Шелтона — 3 эйса и 3 двойные ошибки.

Зверев выиграл 24 турнир ATP в карьере, всего на его счету 38 финалов. Титул в Мюнхене стал для немца первым в 2025 году.

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 2 500 000 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Александр Зверев (Германия, 1) — Бен Шелтон (США, 2) — 6:2, 6:4

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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