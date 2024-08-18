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Зверев сыграет с Синнером в полуфинале «мастерса» в Цинциннати

Ана Горшкова
Корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл американца Бена Шелтона в четвертьфинале «мастерса» в Цинциннати.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5. Продолжительность игры составила 2 часа 32 минуты.

В полуфинале турнира Зверев встретится с итальянцем Янником Синнером. Счет в личных встречах 4-1 в пользу немца.

Цинциннати (США)

Турнир ATP Cincinnati Open

Призовой фонд 6 795 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Бен Шелтон (США, 12) — 3:6, 7:6 (7:3), 7:5

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
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