Зверев считает группу с Медведевым на Итоговом турнире ATP очень интересной

Немец Александр Зверев поделился мнением о жеребьевке Итогового турнира ATP. На групповом этапе он сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем, россиянином Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом. Зверев — действующий победитель турнира.

— Я приложу максимум усилий, чтобы вновь попробовать победить, — цитирует Зверева Metro. — Мне в любом случае предстоит встреча с восемью сильнейшими теннисистами мира, у меня нет предпочтений. Но группа Андре Агасси кажется мне очень интересной — трое молодых игроков и Рафа.

Соперники Медведева на Итоговом турнире — Надаль, Циципас и Зверев