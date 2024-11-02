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Сегодня, 17:57

Зверев вышел в финал «мастерса» в Париже

Руслан Минаев
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Александр Зверев.
Фото Reuters

Немец Александр Зверев пробился в финал турнира серии ATP 1000 в Париже.

3-я ракетка мира в полуфинале победил датчанина Хольгера Руне в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час 47 минут.

Зверев в финале «мастерса» встретится с победителем встречи Карен Хачанов (Россия) — Уго Умбер (Франция).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 3) — Хольгер Руне (Дания, 13) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне
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