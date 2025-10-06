Зверев проиграл Риндеркнешу в третьем круге «мастерса» в Шанхае
Немец Александр Зверев не смог выйти в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Шанхае.
3-я ракетка мира в третьем круге уступил французу Артуру Риндеркнешу со счетом 6:4, 3:6, 2:6. Матч длился 2 часа 12 минут.
54-я ракетка мира в следующем матче сыграет с чехом Иржи Легечкой.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Артур Риндеркнеш (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 4:6, 6:3, 6:2
Лернер Тин (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 30) — 7:6 (7:4), 6:3
