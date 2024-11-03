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Сегодня, 12:54

Зверев рассказал, в чем уступает Синнеру и Алькарасу

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев объяснил, в чем ему нужно прибавить, чтобы навязывать серьезную конкуренцию итальянцу Яннику Синнеру и испанцу Карлосу Алькарасу.

«Мне нужно совершенствоваться. Я чувствую, что Янник и Карлос делают некоторые вещи лучше меня в данный момент. Они очень агрессивны. Думаю, теннис движется в данном направлении. В этом аспекте мне нужно прогрессировать, и я хочу в целом стать лучше в следующем году», — сказал Зверев на пресс-конференции в Париже.

Синнер является первой ракеткой мира, Алькарас занимает второе место в мировом рейтинге, Зверев — третье.

Ранее 27-летний немецкий теннисист вышел в финал «мастерса» в Париже. Он разыграет титул с французом Уго Умбером.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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