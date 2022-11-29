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Сегодня, 18:31

Зверев — о турнире в Эр-Рияде: «Все будут показывать отличный теннис, и я надеюсь, что смогу не отставать от них»

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал об ожиданиях от выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я с нетерпением жду возвращения на соревновательный корт, потому что для меня это было очень давно. Там собрались лучшие игроки мира, так что это будет турнир высокого уровня, и я думаю, что все в форме, потому что они вернулись либо с Кубка Дэвиса, либо с финала ATP, так что все по-прежнему будут показывать отличный теннис, и я надеюсь, что смогу не отставать от них.

Честно говоря, я тоже скучал по этим ребятам, хотя мы и конкуренты, но у меня там есть отличные друзья. Я чувствую, что мы с Домиником (Тимом) не виделись почти два года, потому что он получил травму в 2021 году, а я получил травму в 2022 году. Так что в каком-то смысле мы скучали друг по другу", — приводит Yard Barker слова 25-летнего теннисиста.

Зверев не выступал с июня 2022 года. В полуфинале «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля он получил травму. Немец неудачно подвернул ногу и покинул корт в инвалидном кресле.

Турнир в Саудовской Аравии пройдет с 8 по 10 декабря.

Источник: https://www.yardbarker.com/tennis/articles/i_hope_i_can_keep_up_zverev_on_his_comeback_from_ankle_injury/s1_17131_38181529
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