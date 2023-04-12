Зверев — о возможном матче с Медведевым: «Будет весело. Мы провели невероятную игру в Индиан-Уэллс»

Немецкий теннисист Андрей Зверев поделился ожиданиями от возможной встречи с россиянином Даниилом Медведевым.

«Я с ним даже не тренировался на грунте. Но мы играли в юниорах, и он меня победил — тогда ему нравился грунт. Надеюсь, во взрослом туре он по-прежнему его не любит.

Будет весело. Мы провели невероятный матч в Индиан-Уэллс. Думаю, в этот раз будет что-то подобное», — сказал Зверев после матча.

Ранее немец обыграл Роберто Баутисту Агута (6:4, 6:4) во втором круге турнира в Монте-Карло. Медведеву предстоит сегодня сыграть с Лоренцо Сонего.