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22 июля 2025, 20:00

Зверев рассказал о тренировках в академии Надаля

Игнат Заздравин
Корреспондент

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился впечатлениями от тренировок в академии Рафаэля Надаля на Мальорке.

«Это была очень хорошая неделя. Конечно, я имею ввиду большую помощь со стороны Тони и Рафы. Было потрясающе снова увидеть их. Академия очень красивая, как и вся Мальорка. Особенно летом, когда здесь очень жарко. Я отлично провел время, а теперь готов отправиться в США», — сказал Зверев в видео, которое опубликовала пресс-служба академии.

Ранее сообщалось, что Тони Надаль, дядя Рафаэля Надаля, может стать новым тренером 28-летнего немца, а Рафаэль войдет в команду в качестве дополнительного наставника.

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Теннис
Александр Зверев (теннис)
Рафаэль Надаль
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