Зверев рассказал о совете легенды тенниса после выхода на первое место рейтинга ATP

Первая ракетка мира Александр Зверев признался, что не сразу смог насладиться лидерством в рейтинге ATP.

«Если не выкладываешься на 100 процентов, можешь проиграть. Соперники невероятно сильны. Если не сосредоточиться, можно проиграть кому угодно.

Когда я стал первой ракеткой мира, поговорил с одной легендой тенниса. Он сказал мне: «Ты не наслаждаешься своим положением первой ракетки мира. Ты очень много работал, чтобы добиться этого. Если не будешь наслаждаться этим этапом своей теннисной карьеры, не будешь наслаждаться ничем в жизни. Поэтому просто наслаждайся», — приводит слова Зверева Mundo Deportivo.

Немец не стал раскрывать имя теннисиста, который дал ему совет.

29-летний Зверев впервые возглавил рейтинг ATP 2 ноября 2026 года. В этом сезоне он выиграл два турнира «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open.

22 ноября Зверев уступил Карлосу Алькарасу в финале Итогового турнира ATP в Турине — 2:6, 6:7 (7:9).