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Сегодня, 16:50

Зверев рассчитывает сыграть на выставочном турнире в Дубае

Алина Савинова
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Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что в декабре планирует вернуться к соревнованиям.

«Эй, ребята, у меня есть новость. Я очень рад вернуться на корт, а также рад, что наконец-то начну соревноваться в декабре и выступлю на турнире в Дубае. Это будет захватывающе. Увидимся там», — приводит Tennis World слова Зверева.

Напомним, что в нынешнем сезоне 25-летний немец пропустил все турниры после «Ролан Гаррос», на котором порвал связки голеностопа.

Выставочный турнир в Дубае пройдет с 19 по 24 декабря.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/ATP_Tennis/123613/alexander-zverev-shares-positive-update-to-fans-/
Теннис
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