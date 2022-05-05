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Сегодня, 10:10

Зверев прокомментировал победу над Чиличем во втором круге турнира в Мадриде

Виктория Кравченко
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Третья ракетка мира Александр Зверев оценил победу над хорватом Марином Чиличем во втором круге турнира в Мадриде (4:6, 6:4, 6:4).

«Думаю, я отлично сыграл. А в первом сете просто потерял концентрацию. Но я доволен победой и рад пройти дальше. Марин — сложный соперник в текущих условиях, потому что в Мадриде мы играем на высоте», — цитирует Зверева официальный сайт ATP.

В третьем круге немец сыграет с победителем матча Себастьян Корда (США) — Лоренцо Музетти (Италия, Q).

Теннис
Александр Зверев (теннис)
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