Зверев проиграл Умберу во втором раунде турнира в Халле
18:56
Французский теннисист Уго Умбер победил немца Александра Зверева (7:6 (7:4), 3:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Халле (Германия).
Матч продолжался один час и 53 минуты. В 1/4 финала соперником Умбера станет американец Себастьян Корда.
Халле (Германия)
Турнир ATP NOVENTI OPEN
Призовой фонд 1 318 605 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3
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