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Зверев проиграл Умберу во втором раунде турнира в Халле

18:56
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Французский теннисист Уго Умбер победил немца Александра Зверева (7:6 (7:4), 3:6, 6:3) в матче второго раунда турнира АТР в Халле (Германия).

Матч продолжался один час и 53 минуты. В 1/4 финала соперником Умбера станет американец Себастьян Корда.

Халле (Германия)

Турнир ATP NOVENTI OPEN

Призовой фонд 1 318 605 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия, 3) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:3

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