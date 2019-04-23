Второй сеяный соревнований немец Александр Зверев завершил выступление на турнире ATP в Барселоне, уступив в трех сетах чилийцу Николасу Харри.

Встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

В третьем круге Харри сыграет с победителем пары Григор Димитров (Болгария) – Фернандо Вердаско (Испания).

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 609 135 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Николас Харри (Чили, LL) – Александр Зверев (Германия, 2, WC) – 3:6, 7:5, 7:6(7:5)