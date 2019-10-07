Немец Александр Зверев поднялся на 8-е место в чемпионской гонке АТР.

Россиянин Даниил Медведев, квалифицировавшийся на итоговый турнир АТР в Лондоне, остался на четвертой строчке.

Чемпионская гонка АТР

Положение на 7 октября

1 (1*). Рафаэль Надаль (Испания) — 9225 очков

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7765

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 5510

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 4875

5 (5). Доминик Тим (Австрия) — 4345

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 3370

7 (7). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2395

8 (11). Александр Зверев (Германия) — 2255

9 (12). Давид Гоффен (Бельгия) — 2235

10 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2185...

17 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1605...

31 (32). Андрей Рублев (Россия) — 1196

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