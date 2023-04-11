Зверев поделился ожиданиями от матча с Бубликом на «Мастерсе» в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от матча с казахстанским теннисистом Александром Бубликом на «Мастерсе» в Монте-Карло.

«Я думаю, что против него особенно нужно быть готовым сыграть на пределе своих возможностей, а также нужно быть физически готовым к бегу. Никогда не знаешь, что получится. Так что, в конце концов, я просто с нетерпением жду возможности вернуться и сыграть и, надеюсь, провести здесь несколько хороших матчей», — приводит слова Зверева Eurosport.

Матч первого кругу турнира в Монте-Карло между Бубликом и Зверевым пройдет 11 апреля. Действующим чемпионом турнира является Стефанос Циципас.