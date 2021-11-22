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Зверев поблагодарил за поддержку после победы на Итоговом чемпионате ATP

Зверев после победы на Итоговом чемпионате ATP подвел итоги турнира
09:37
Александр Зверев. Фото USA Today Sports
Александр Зверев. Фото USA Today Sports
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Немецкий теннисист Александр Зверев после победы на Итоговом чемпионате ATP в Турине в Instagram подвел итоги турнира.

21 ноября россиянин Даниил Медведев проиграл Звереву в финальном матче Итогового турнира ATP со счетом 4:6, 4:6.

«Рад второй победе на Итоговом чемпионате ATP! Этот сезон стал для меня невероятным приключением, я с нетерпением жду возвращения в тур в следующем году. Но сначала необходим отдых.

Я бы хотел поблагодарить свою семью, команду, партнеров и болельщиков за поддержку на протяжении этого года. Посмотрим, что нам предложит 2022-й», — написал Зверев.

 

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Виктория Кравченко все материалы автора
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