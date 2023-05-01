Зверев ожидает тяжелого матча с Алькарасом в 1/8 финала турнира в Мадриде

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от предстоящей встречи с испанцем Карлосом Алькарасом, который в третьем круге турнира в Мадриде обыграл Григора Димитрова из Болгарии.

«Оба этих теннисиста — отличные игроки. С ними всегда сложно, независимо от того, против кого они выступают. Конечно, люди с нетерпением ждут матча с Карлосом. Мы играли здесь в четвертьфинале [Ролан Гаррос] в прошлом году, провели отличный матч, прежде чем я получил травму», — приводит Tennis World слова немецкого теннисиста.

Матч между Зверевым и Алькарасом в рамках 1/8 финала турнира в Мадриде пройдет 2 мая. Начало — в 12.00 по московскому времени.