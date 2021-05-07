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Зверев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Мадриде

18:19
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Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Рафаэля Надаля (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).

Матч продолжался один час и 47 минут. В полуфинале соперником Зверева станет австриец Доминик Тим.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 2 614 465 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:4, 6:4

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