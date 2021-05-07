Зверев обыграл Надаля и вышел в полуфинал турнира в Мадриде
18:19
Немецкий теннисист Александр Зверев победил испанца Рафаэля Надаля (6:4, 6:4) в матче 1/4 финала турнира АТР в Мадриде (Испания).
Матч продолжался один час и 47 минут. В полуфинале соперником Зверева станет австриец Доминик Тим.
Мадрид (Испания)
Турнир ATP Mutua Madrid Open
Призовой фонд 2 614 465 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 5) — Рафаэль Надаль (Испания, 1) — 6:4, 6:4
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