Зверев обыграл Маннарино в третьем раунде турнира в Париже

В матче третьего раунда турнира АТР серии «Мастерс» в Париже (Франция) немецкий теннисист Александр Зверев победил француза Адриана Маннарино (7:6 (13:11), 6:7 (7:9), 6:4).

Матч продолжался три часа и три минуты. В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Стэн Вавринка (Швейцария) — Андрей Рублев (Россия).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 901 015 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Адриан Маннарино (Франция) — 7:6 (13:11), 6:7 (7:9), 6:4