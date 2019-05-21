Зверев обыграл Гулбиса во втором раунде турнира в Женеве

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у представителя Латвии Эрнеста Гулбиса (6:2, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Женеве (Швейцария). Матч продолжался один час и семь минут.

В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Янко Типсаревич (Сербия) - Уго Дельен (Боливия).

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд 524 340 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 6:2, 6:1

Первый круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) - Фелисиано Лопес (Испания, WC) - 6:7(2:7), 6:4, 7:5

Федерико Дельбонис (Аргентина) - Григор Димитров (Болгария, Q) - 1:6, 6:4, 6:2

Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Адриан Маннарино (Франция, 6) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:2