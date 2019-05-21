Зверев обыграл Гулбиса во втором раунде турнира в Женеве

Немецкий теннисист Александр Зверев выиграл у представителя Латвии Эрнеста Гулбиса (6:2, 6:1) во втором раунде турнира АТР в Женеве (Швейцария). Матч продолжался один час и семь минут.
В 1/4 финала Зверев сыграет с победителем пары Янко Типсаревич (Сербия) - Уго Дельен (Боливия).
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Banque Eric Sturdza Geneva Open
Призовой фонд 524 340 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) - Эрнест Гулбис (Латвия) - 6:2, 6:1
Первый круг
Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, Q) - Фелисиано Лопес (Испания, WC) - 6:7(2:7), 6:4, 7:5
Федерико Дельбонис (Аргентина) - Григор Димитров (Болгария, Q) - 1:6, 6:4, 6:2
Альберт Рамос-Виньолас (Испания) - Адриан Маннарино (Франция, 6) - 6:7 (2:7), 6:3, 6:2
Дополнительная информация
Загрузка...