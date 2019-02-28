Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Акапулько. В матче второго раунда он обыграл испанца Давида Феррера - 7:6 (7:0), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.
В следующем круге Зверев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC
Призовой фонд 1 780 060 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) - Давид Феррер (Испания, WC) - 7:6 (7:0), 6:1
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