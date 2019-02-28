Зверев обыграл Феррера и вышел в четвертьфинал турнира в Акапулько

Немец Александр Зверев вышел в третий круг турнира в Акапулько. В матче второго раунда он обыграл испанца Давида Феррера - 7:6 (7:0), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 31 минуту.

В следующем круге Зверев сыграет с австралийцем Алексом Де Минауром.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC

Призовой фонд 1 780 060 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) - Давид Феррер (Испания, WC) - 7:6 (7:0), 6:1