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Зверев обыграл Димитрова в третьем раунде турнира в Париже

22:24
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В матче третьего раунда турнира серии Masters в Париже (Франция) немецкий теннисист Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3).

Следующим соперником Зверева станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маркос Гирон (США, Q).

Париж (Франция)

Турнир ATP Rolex Paris Masters

Призовой фонд 3 084 450 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 16) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3

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Евгений Петров все материалы автора
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