Зверев обыграл Димитрова в третьем раунде турнира в Париже
22:24
В матче третьего раунда турнира серии Masters в Париже (Франция) немецкий теннисист Александр Зверев победил болгарина Григора Димитрова (7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3).
Следующим соперником Зверева станет победитель пары Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Маркос Гирон (США, Q).
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 3 084 450 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 4) — Григор Димитров (Болгария, 16) — 7:6 (7:4), 6:7 (3:7), 6:3
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