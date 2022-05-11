Зверев обыграл Баэса и прошел в третий круг турнира в Риме
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Себастьян Баэса во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.
Матча продлился 1 час 29 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3.
Третья ракетка мира восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Баэса — один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В третьем круге турнира в Риме Зверев сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Томми Пол (США).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 5 415 410 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, Q) — 7:6 (8:6), 6:3
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