Зверев обыграл Баэса и прошел в третий круг турнира в Риме

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл аргентинца Себастьян Баэса во втором круге турнира серии «Мастерс» в Риме.

Матча продлился 1 час 29 минут и завершился со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

Третья ракетка мира восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из одного. На счету Баэса — один эйс, ни одной двойной ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В третьем круге турнира в Риме Зверев сыграет с победителем матча Алекс Де Минаур (Австралия) — Томми Пол (США).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 415 410 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Себастьян Баэс (Аргентина, Q) — 7:6 (8:6), 6:3