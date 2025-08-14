Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

14 августа, 18:06

Зверев обошел Роддика по числу побед на «мастерсах»

Алина Савинова

Немецкий теннисист Александр Зверев на отказе россиянина Карена Хачанова вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Встреча завершилась при счете 7:5, 3:0 в пользу немца. Для Зверева эта победа стала 158-й в карьере на «мастерсах». По данному показателю он обошел американца Энди Роддика (157) и занимает 10-е место среди всех игроков в истории.

Лидером по количеству выигранных матчей на «мастерсах» является серб Новак Джокович (414). На второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль (410), на третьей — швейцарец Роджер Федерер (381).

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Зверев сыграет против победителя пары Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Александр Зверев (теннис)
Энди Роддик
Читайте также
В России может появиться налог на легионеров и ограничения по числу иностранных тренеров, с инициативой выступили Черчесов и Семин
Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
Депутаты партии Зеленского призвали начать создание коалиционного правительства
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Реальный эффективный курс рубля вырос. Что это означает
В США опубликуют документы по делу Эпштейна. Что пишут СМИ
Популярное видео
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Динамо» осталось без защитника
«Динамо» осталось без защитника
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
Что будет с «Сибирью» после отставки Буцаева?
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев и Рублев против Синнера, Алькараса и других
Медведев и Рыбакина примут участие в Мировой теннисной лиге в Индии
Медведев начнет новый сезон на турнире в Брисбене
Источник: Джокович планирует вложиться в теннисный центр рядом с Афинами
«Уезжаю домой с тяжелым сердцем»: Алькарас снялся с финала Кубка Дэвиса из-за травмы, полученной на Итоговом
Алькарас подтвердил, что пропустит Кубок Дэвиса из-за травмы
Синнер — о сезоне-2025: «Особенный год со взлетами и падениями, теперь время для отдыха»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Рублев — о предстоящем матче с Алькарасом: «Нужно играть без малейшей потери фокуса»

Синнер вышел в полуфинал «мастерса» в Цинциннати

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости