Зверев обошел Роддика по числу побед на «мастерсах»

Немецкий теннисист Александр Зверев на отказе россиянина Карена Хачанова вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Встреча завершилась при счете 7:5, 3:0 в пользу немца. Для Зверева эта победа стала 158-й в карьере на «мастерсах». По данному показателю он обошел американца Энди Роддика (157) и занимает 10-е место среди всех игроков в истории.

Лидером по количеству выигранных матчей на «мастерсах» является серб Новак Джокович (414). На второй позиции располагается испанец Рафаэль Надаль (410), на третьей — швейцарец Роджер Федерер (381).

В четвертьфинале турнира в Цинциннати Зверев сыграет против победителя пары Бен Шелтон (США) — Иржи Легечка (Чехия).