Зверев — об обвинениях в домашнем насилии: «Уверен, что расследование ATP скоро закончится»
Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о расследовании ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в отношении него из-за обвинений домашнем насилии.
«Я уверен, что расследование ATP скоро закончится. Мы уже подали против тех, кто меня обвиняет, иск в России. Правда всегда всплывает наружу. Все, что происходит за пределами корта, проявляется и на нем.
В этом году моя жизнь стала спокойнее, меня окружают правильные люди. Это очень хорошо», — приводит слова Зверева Tennismagazin.
Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что он избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.
Дополнительная информация:
https://www.tennismagazin.de/news/alexander-zverev-im-exklusiven-tennis-magazin-interview/
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