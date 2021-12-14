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Зверев — об обвинениях в домашнем насилии: «Уверен, что расследование ATP скоро закончится»

Зверев высказался о расследовании ATP по поводу обвинений в домашнем насилии, выдвинутых его бывшей девушкой
17:47
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Немецкий теннисист Александр Зверев высказался о расследовании ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в отношении него из-за обвинений домашнем насилии.

«Я уверен, что расследование ATP скоро закончится. Мы уже подали против тех, кто меня обвиняет, иск в России. Правда всегда всплывает наружу. Все, что происходит за пределами корта, проявляется и на нем.

В этом году моя жизнь стала спокойнее, меня окружают правильные люди. Это очень хорошо», — приводит слова Зверева Tennismagazin.

Ранее бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии. Она заявила, что он избивал ее и показала скриншоты переписок с фотографиями побоев.

Дополнительная информация:

https://www.tennismagazin.de/news/alexander-zverev-im-exklusiven-tennis-magazin-interview/

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Екатерина Савостина все материалы автора
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