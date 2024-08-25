Зверев назвал странной историю с допинговым делом Синнера

Немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, что думает по поводу допинг-скандала с участием итальянца Янника Синнера.

«Я узнал об инциденте с Синнером только через социальные сети. Обычно сначала выясняют, сдал ли ты положительный тест, а потом уже пытаются найти причины. В случае с Синнером все выяснилось за один день, и это единственное, что было немного странно. В любом случае, у меня недостаточно информации, и я не могу составить об этом мнение», — цитирует Зверева We love tennis.

При этом немец назвал Синнера исключительной личностью и отметил, что данная ситуация никак не отразится на их отношениях.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако впоследствии спортсмен был оправдан. Несмотря на оправдание, итальянец лишится призовых и рейтинговых очков за «мастерс» в Индиан-Уэллсе, где дошел до полуфинала.