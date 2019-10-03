Зверев на турнире в Пекине обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала
17:20
Немец Александр Зверев во втором круге турнира в Пекине (Китай) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.
За право выйти в полуфинал Зверев сразится с американцем Сэмом Керри.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:1