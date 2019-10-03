Зверев на турнире в Пекине обыграл Оже-Альяссима и вышел в 1/4 финала

Немец Александр Зверев во втором круге турнира в Пекине (Китай) обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима — 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час и 3 минуты.

За право выйти в полуфинал Зверев сразится с американцем Сэмом Керри.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 515 225 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:3, 6:1