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Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP

14:17
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Немец Александр Зверев квалифицировался на Итоговый турнир ATP, который состоится с 10 по 17 ноября. Он стал седьмым игроком, прошедшим отбор. Ранее это сделали Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Даниил Медведев, Доминик Тим и Стефанос Циципас.

Основным претендентом на заключительную путевку является Маттео Берреттини. Также шансы сохраняют Гаэль Монфис, Алекс де Минаур и Стэн Вавринка.

Зверев — действующий победитель турнира.

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