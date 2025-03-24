Зверев: «Мне нравится моя нынешняя форма»

Немец Александр Зверев прокомментировал победу над австралийцем Джорданом Томпсоном (7:5, 6:4) в третьем круге «мастерса» в Майами.

«Джордан создал мне проблем, это очевидно — очень качественный игрок. Когда ты находишь свой ритм, он знает, как его нарушить. Сегодня у него это получалось. Мне нравится моя нынешняя форма», — цитирует Зверева пресс-служба ATP.

В четвертом круге Зверев встретится с победителем пары Артур Филс (Франция, 17) — Фрэнсис Тиафо (США, 16).