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Сегодня, 05:32

Зверев и Голубев не смогли выйти в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с Андреем Голубевым из Казахстана в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступили американцам Джону Изнеру и Джеку Соку.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 3:6, 2:6. Зверев и Голубев сделали 3 эйса и 3 двойные ошибки. На счету американцев 7 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале турнира Изнер и Сок встретятся с победителями матча Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания).

Александр Зверев (теннис)
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