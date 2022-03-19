Зверев и Голубев не смогли выйти в финал парного турнира в Индиан-Уэллсе

Немецкий теннисист Александр Зверев в паре с Андреем Голубевым из Казахстана в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе уступили американцам Джону Изнеру и Джеку Соку.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счетом 3:6, 2:6. Зверев и Голубев сделали 3 эйса и 3 двойные ошибки. На счету американцев 7 подач навылет и 3 ошибки на второй подаче, а также 3 реализованных брейк-пойнта из 3.

В финале турнира Изнер и Сок встретятся с победителями матча Сантьяго Гонсалес/Эдуар Роже-Васслен (Мексика/Франция) — Раджив Рам/Джо Солсбери (США/Великобритания).