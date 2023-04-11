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Сегодня, 15:17

Зверев и Бублик пообщались на русском языке после игры «Мастерса» в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Александр Зверев и Александр Бублик.
Фото Reuters

Немецкий теннисист Александр Зверев и представитель Казахстана Александр Бублик поговорили на русском языке после окончания игры в первого круга серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) — 3:6, 6:2, 6:4.

В ходе встречи Бублик увидел, что Зверев находится далеко за задней линией и мягким ударом перебросил сетку, выиграв гейм на своей подаче.

После матча соперники на русском языке обсудили этот момент и похвалили друг друга за игру.

Во втором круге соперником Зверева станет Роберто Баутиста Агут из Испании.

Теннис
Александр Бублик
Александр Зверев (теннис)
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