Зверев хотел бы встретиться с Джоковичем в финале турнира в Дубае

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о выступлении на турнире ATP 500 в Дубае.

«На самом деле, я очень бы хотел встретиться с Новаком Джоковичем в Дубае, потому что это означает, что это будет финал, так что... Честно говоря, прямо сейчас мне все равно, с кем я сыграю в финале, если туда удастся попасть», — сказал Зверев после матча.

В первом круге 25-летний немец обыграл представителя Чехии Иржи Легечки со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Джокович вышел во второй круг турнира, одолев Томаша Махача (6:3, 3:6, 7:6 (7:1)).