Зверев готов помогать брошенной подруге с общим ребенком

Седьмая ракетка мира Александр Зверев признал, что является отцом будущего ребенка немецкой модели Бренды Патеа.

Накануне 27-летняя женщина сообщила в интервью, что находится на пятом месяце беременности, несмотря на то, что ее отношения с теннисистом уже закончились.

— Я буду отцом в 23 года и очень жду ребенка, — написал Зверев в четверг в социальных сетях. — Несмотря на то, что мы с Брендой больше не вместе, у нас хорошие отношения, и я собираюсь выполнять отцовские обязанности. Мы вместе позаботимся о маленьком человеке, который вот-вот появится на свет. Но больше я не намерен говорить публично об этой личной теме. Уверен, что мы с Брендой все решим без участия СМИ.

Ранее теннисисту из Германии пришлось объясняться по поводу обвинений в домашнем насилии со стороны другой бывшей подруги — россиянки Ольги Шарыповой.