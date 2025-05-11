Зверев вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме, Руне выбыл
Немец Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.
Вторая ракетка мира победил литовца Вилиуса Гаубаса в третьем круге со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 26 минут.
Соперником Зверева в следующем матче станет француз Артюр Фис.
Датчанин Хольгер Руне уступил французу Корантену Муте 5:7, 7:5, 6:7 (4:7), который сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Вит Копршива (Чехия, Q).
Рим (Италия)
Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 8 055 385 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Александр Зверев (Германия, 2) — Вилиус Гаубас (Литва, Q) — 6:4, 6:0
Корантен Муте (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 9) — 7:5, 5:7, 7:6 (7:4)
