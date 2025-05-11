Теннис
11 мая, 18:00

Зверев вышел в четвертый круг «мастерса» в Риме, Руне выбыл

Руслан Минаев
Александр Зверев.
Фото Reuters

Немец Александр Зверев пробился в четвертый круг турнира серии ATP 1000 в Риме.

Вторая ракетка мира победил литовца Вилиуса Гаубаса в третьем круге со счетом 6:4, 6:0. Матч длился 1 час 26 минут.

Соперником Зверева в следующем матче станет француз Артюр Фис.

Датчанин Хольгер Руне уступил французу Корантену Муте 5:7, 7:5, 6:7 (4:7), который сыграет с победителем матча Джек Дрейпер (Великобритания, 5) — Вит Копршива (Чехия, Q).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Александр Зверев (Германия, 2) — Вилиус Гаубас (Литва, Q) — 6:4, 6:0

Корантен Муте (Франция) — Хольгер Руне (Дания, 9) — 7:5, 5:7, 7:6 (7:4)

Александр Зверев (теннис)
Хольгер Руне
