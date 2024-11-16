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Сегодня, 19:04

Фритц победил Зверева и стал первым финалистом Итогового турнира

Алина Савинова
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Тэйлор Фритц.
Фото Reuters

Американский теннисист Тэйлор Фритц в трех сетах обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Итогового турнира АТР — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3).

Спортсмены провели на корте 2 часа 24 минуты. Американец 15 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету второй ракетки мира 10 эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Фритц стал первым финалистом завершающего сезон турнира. За титул в Турине он поборется с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 250 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Тэйлор Фритц (США, 5) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3)

Теннис
Александр Зверев (теннис)
Тэйлор Фритц
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